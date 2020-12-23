Genoa, Adem Ljajic'i istiyor

Serie A'nın son sırasında yer alan Genoa'nın, daha önce İtalya'da birçok takımda forma giyen Adem Ljajic'i listesine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Torino'dan 6.5 milyon euroya transfer ettiği Adem Ljajic, ilk sezonunda iyi bir performans sergilese de sonrasında düşüşe geçmişti.

Sık sık sakatlandığını söyleyerek antrenmanları yarıda bırakan ve özel hayatında sorunlar yaşadığı belirtilen Sırp futbolcuyu elden çıkarmak isteyen siyah-beyazlı yönetime iyi haber geldi.

İTALYA'DA HALA PİYASASI VAR

Roma, Inter, Fiorentina ve Torino'da oynadığı için İtalya'da hala piyasası bulunan 29 yaşındaki futbolcuya, Serie A'nın son sırasında yer alan Genoa talip oldu.

Oyuncudan daha fazla zarar etmek istemeyen siyah-beyazlılar, Ljajic'i bonservisiyle birlikte satmayı düşünüyor. Kartal, eğer satın alan olmazsa tecrübeli oyuncuyu kiralayacak.

Tarafların, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ljajic için devre arasında masaya oturması bekleniyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)