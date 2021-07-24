Genoa ile Trabzonspor, Ekuban için anlaştı

Genoa ile Trabzonspor, Ekuban için anlaştı

Transferi yılan hikayesine dönen Caleb Ekuban için Trabzonspor, Genoa ile 2.4 milyon euro bonservis ödenmesi konusunda el sıkıştı.

Trabzonspor 'da geçen sezonun tamamlanmasından beri transferi konuşulan hatta kampa geç katılan Caleb Ekuban hakkında bir gelişme yaşandı.

2.4 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI

Ekuban ile Genoa anlaşmaya vardı. Serie A ekibi, Ekuban için 2,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavililierle de anlaşma sağladı.

Fanatik'te yer alan habere göre; kariyerini Serie A'da devam ettirmek isteyen Ganalı futbolcu, Genoa ile Juventus arasında bir transferin gerçekleşmesini bekliyor. Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirmesinin ardından Ekuban da Genoa'nın yolunu tutacak.

103 MAÇTA 29 GOL 15 ASİST

Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor forması altında 103 maçta 29 gol, 15 asist yaparken, bordo-mavili takım ile Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.