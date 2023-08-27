Genoa, Miguel Crespo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Miguel Crespo, Genoa'ya transfer olmak üzere. Orta saha oyuncusunun önümüzdeki hafta İtalyan ekibine imza atması bekleniyor.

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Yaz transfer döneminde büyük bir değişime giden Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.

Kadroda da değişikliklere giden sarı-lacivertliler, 13 yeni futbolcuyu renklerine bağladı.

Genişleyen rotasyon sonrasında yabancı futbolcularıyla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Transferin tamamlanması bekleniyor

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Genoa'nın Portekizli futbolcu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun transferini hafta başında tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Sözleşmesi sona erecek

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan oyuncu, 2021 yılında Portekiz Ligi ekibi Estoril'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli formayı 65 resmi maçta giyen Crespo, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.