Genoa, Salih Uçan için harekete geçti İtalyan basını, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Salih Uçan için Serie A ekibi Genoa'nın devreye gireceğini yazdı.

Transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kariyerinde yeniden büyük bir sıçrayış yapan Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu hakkında sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Genoa'nın 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istediğini yazdı.

Genoa ilgileniyor

Tuttomercato'nun haberine göre; Salih Uçan İtalya'ya geri dönebilir. Henüz sözleşme uzatmayan oyuncu ile Genoa'nın ilgilendiği kaydedilirken, görüşme yapmak için temasa geçileceği aktarıldı.

İtalya'da oynamıştı

2014'te Fenerahçe'den Roma'ya kiralanan Salih, 2 sezon İtalyan devinde 10 maçta forma giydi. Tecrübeli orta saha 2018-2019 sezonunda ise Empoli forması giymişti.

"Sabırlıyız, bekliyoruz"

Milli futbolcu daha önce sözleşmesi ile alakalı gelen soruya "Kontratımla ilgili haklının acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.