George Gardi: Abdülkadir ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor

Abdülkadir Ömür'ün İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi, 21 yaşındaki futbolcuyla birçok kulübün ilgilendiğini söyledi.

Trabzonspor'un yetenekli futbolcusu Abdülkadir Ömür için İtalya'dan teklifler gelmeye devam ederken, genç oyuncunun İtalya'daki haklarını elinde tutan menajer George Gardi'den açıklama geldi.

Gardi, "Abdülkadir Ömür 2 yaz boyunca İtalyan kulüplerinin masasındaki en sıcak oyunculardan biri oldu. Hatta geçen yaz, ismini vermeyeceğim, bir İtalyan kulübü Türkiye'ye gitti ve transferi bitirmek istedi. O sadece bir yetenek, bir oyuncu değil, bir sembol. Baggio, Totti, Del Piero gibi değerleri olan bir futbolcu." dedi.

"TRABZONSPOR CİDDİ BİR BEDEL İSTİYOR"

Trabzonspor'un ciddi bir bonservis bedeli talep ettiğini söyleyen Gardi, "Onu Trabzon'dan almak kolay değil, Trabzonspor başkanı da böyle söylüyor. Daha önce birçok önemli teklif reddedildi. Atalanta'dan teklif geldi mi, söylemeyeceğim ancak ilgilenen kulüpler var, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncunun peşinde Milan, Atalanta ve Lazio'nun olduğu konuşuluyor.