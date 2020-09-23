- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi
Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi
Olympiakos'un transfer listesine giren Georges-Kevin N'Koudou, "Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum" diyerek Yunan ekibinin teklifini geri çevirdi.
- Haber Merkezi
- 23.09.2020 - 11:56
Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou, teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.
Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübüe olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.
"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yokö" dedi.