Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi

Olympiakos'un transfer listesine giren Georges-Kevin N'Koudou, "Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum" diyerek Yunan ekibinin teklifini geri çevirdi.

Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou, teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.

Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübüe olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yokö" dedi.