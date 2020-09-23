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    Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi

    Olympiakos'un transfer listesine giren Georges-Kevin N'Koudou, "Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum" diyerek Yunan ekibinin teklifini geri çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 11:56
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    Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemedi

    Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou, teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.

    Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübüe olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.

    "AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yokö" dedi.

    Georges-Kevin N Koudou, Beşiktaş tan ayrılmak istemedi #1

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