Georges Mikautadze, Galatasaray'dan dünyaları istedi

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Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Georges Mikautadze'nin istediği şartlar astronomik bulundu!

Okan Buruk'un ısrarla istediği Gürcü futbolcu için sarı kırmızılılar limitlerini zorluyor. Lyon'da forma giyen oyuncu için Galatasaray, kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. 22 milyon euroluk teklifte bulunan yönetim, Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.

ALTERNATİFİ GOUİRİ

Ancak Mikautadze'nin transferinde asıl problemin kulüp tarafı değil, oyuncunun istediği yıllık ücret olduğu ortaya çıktı.

Lyon'dan yıllık 2 milyon euro kazanan Gürcü futbolcunun Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ücret istediği öğrenildi. Mikautadze indirime gitmezse sarı kırmızılılar Rennes'de forma giyen Amine Gouiri'ye yöneldi.