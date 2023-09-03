Georginio Wijnaldum, Al Ettifaq'a imza attı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Fransız devi Paris Saint-Germain'den 32 yaşındaki orta saha Georginio Wijnaldum'u 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya futboluna damga vuran Suudi Arabistan'ın yolunu bir futbolcu daha tuttu.

Ünlü İngiliz teknik adam Steven Gerrard yönetimindeki Al Ettifaq, Jordan Henderson ve Mousa Dembele hamlelerinin ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı.

Milli futbolcu Berat Özdemir ve eski Fenerbahçeli Marcel Tisserand'ın da formasını giydiği kırmızı-yeşilli takım, Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer ettiğini açıkladı.

Yıllık 10 milyon euro kazanacak

Wijnaldum, 2023-2023 sezonunu Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak geçirdi. Burada ağır sakatlık geçiren yıldız oyuncu, sahalardan 6 ay uzak kaldı.

Hollandalı futbolcunun Suudi Arabistan kazanacağı ücret de belli oldu. 32 yaşındaki isim için 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Wijnaldum ise yıllık 10 milyon euro maaş alacak.