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    Gervinho, Aris ile anlaştı

    Gervinho, Aris ile anlaştı

    Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Gervinho'nun Yunan ekibi Aris'le anlaştığı kaydedildi.
    • 12.07.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 08:44
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    Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.

    Yunan basınının haberlerine göre; Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun Çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

    Gervinho, Aris ile anlaştı #1

    7 ay sahalardan uzak kalmıştı

    Gervinho geçtiğimiz ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

    Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.

    Gervinho, Aris ile anlaştı #2


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