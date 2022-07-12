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Gervinho, Aris ile anlaştı
Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Gervinho'nun Yunan ekibi Aris'le anlaştığı kaydedildi.
- 12.07.2022 - 08:40
- Güncelleme : 12.07.2022 - 08:44
Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.
Yunan basınının haberlerine göre; Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun Çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.
7 ay sahalardan uzak kalmıştı
Gervinho geçtiğimiz ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.