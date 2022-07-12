Gervinho, Aris ile anlaştı

Gervinho, Aris ile anlaştı

Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Gervinho'nun Yunan ekibi Aris'le anlaştığı kaydedildi.

Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.

Yunan basınının haberlerine göre; Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun Çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.





7 ay sahalardan uzak kalmıştı

Gervinho geçtiğimiz ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.



