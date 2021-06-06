Ghezzal: Beşiktaş'ta kalacağımın garantisi yok

Rachid Ghezzal ülkesinde verdiği röportajda, ""Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum çünkü Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Ülkesinin ulusal televizyonuna röportaj veren Ghezzal, Beşiktaş'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

"KULÜPLER HENÜZ ANLAŞMADI"

Rachid Ghezzal yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalma isteğini bir kez daha yineleyerek, "Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum çünkü Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı. Ancak ben anlaşma sağlamalarını çok isterim. Elimden gelenin en iyisini yapabilmek için istikrara ihtiyacım var ve ayrıca Milli Takım'da da önümüzdeki dönemde çok önemli maçlarımız var" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM'DA KALMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Ghezzal ülkesi adına oynamak için can attığını belirterek, "Fiorentina ve Leicester'da Milli Takım'a seçilmeyi hak etmemiştim çünkü oynamıyordum. Beşiktaş benim için gerçekten çok iyi geçti ve bu sebeple yeniden Milli Takım'a seçildim.

Bundan sonra Cezayir Milli Takımı'na sürekli seçilmek için her şeyi yapacağım. Son sezonumda çok çalıştım ve Elhamdulillah Milli Takım formasına layık oldum" sözlerini kullandı.