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    Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı

    Transferde adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan siyah-beyazlı kulübün geçen sezon kiraladığı Ghezzal, Instagram profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 10:07
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    Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı

    Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bu sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu...

    Beşiktaş'ın yeniden kiralamak istediği oyuncu sık sık Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtmişti.

    Galatasaray'ın da yeni sezonda kadrosuna katmak istediği oyuncu, Beşiktaş taraftarını üzecek bir şey yaptı. Ghezzal'ın Instagram profilinde Beşiktaş yazısı ve kartal emojisi bulunuyordu.

    Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı #1

    PROFİLİNDEN BEŞİKTAŞ'I KALDIRDI

    Oyuncu adı Galatasaray'la anılmaya başlayınca profilinde bulunan Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini kaldırdı.

    Ghezzal geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan, "Ghezzal Beşiktaş'a gitmek istiyor." haberlerini yalanlamıştı.

    Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı #2

    ESKİ HALİ

    Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı #3

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