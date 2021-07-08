Ghezzal, profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı

Transferde adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan siyah-beyazlı kulübün geçen sezon kiraladığı Ghezzal, Instagram profilinden Beşiktaş yazısını kaldırdı.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın bu sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu...

Beşiktaş'ın yeniden kiralamak istediği oyuncu sık sık Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtmişti.

Galatasaray'ın da yeni sezonda kadrosuna katmak istediği oyuncu, Beşiktaş taraftarını üzecek bir şey yaptı. Ghezzal'ın Instagram profilinde Beşiktaş yazısı ve kartal emojisi bulunuyordu.

PROFİLİNDEN BEŞİKTAŞ'I KALDIRDI

Oyuncu adı Galatasaray'la anılmaya başlayınca profilinde bulunan Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini kaldırdı.

Ghezzal geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan, "Ghezzal Beşiktaş'a gitmek istiyor." haberlerini yalanlamıştı.

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