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    Ghezzal transferinde son aşamaya gelindi

    Beşiktaş, Ghezzal transferinde bonservis bedeli olarak 4 milyon euro önerirken, Leicester City'nin isteği 5.5 milyon euro.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 10:40
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    Ghezzal transferinde son aşamaya gelindi

    Beşiktaş yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için kulübü Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor.

    Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Cezayirli futbolcu için yüksek bir bedel talep etti. Leicester, Ghezzal için 5.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş cephesi ise en fazla 4 milyon euro bonservis verebileceklerini İngilizlere iletti.

    Ghezzal transferinde son aşamaya gelindi #1

    LEICESTER’A 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

    Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Leicester Kulübü'nün istediği yüksek bonservis sonrasında sıkı pazarlığa girişti.

    Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncunun siyah beyazlılarda gösterdiği performansla piyasasının yeniden artışa geçtiği vurgulandı. Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma sağlandığı belirtilirken, 4 milyon euroluk teklif üzerinden Leicester City Kulübü'ne 1 hafta süre verildi.

    Ghezzal transferinde son aşamaya gelindi #2

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