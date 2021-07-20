Ghezzal'a Arap kulüpleri de talip oldu

Ghezzal'a Arap kulüpleri de talip oldu

Geçen sene Beşiktaş'ta oynayan Rachid Ghezzal'a Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında Arap kulüpleri de teklif götürdü.

Kiralık oynadığı Beşiktaş ’ı şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal, transfer döneminde Türkiye’nin iki büyük kulübünü birbirine düşürdü.

Bonservisi Leicester City’de bulunan Cezayirli yıldız, Galatasaray ’ın radarına girerken, menajeri vasıtasıyla her iki tarafla da masaya oturdu.

Şu sıralarda hem İngiliz kulübü hem de oyuncu, gelen teklifleri değerlendiriyor. Her ne kadar Galatasaray’ın devrede olmasına siyah-beyazlılar tepki gösterse de, 29 yaşındaki futbolcu Florya’ya bir adım daha yakın görünüyor.

İşte transfer savaşındaki son durum:

GALATASARAY BONSERVİSTE ANLAŞTI

Galatasaray ve birkaç Arap kulübü, 4 milyon Euro bonservisi peşin ödeyeceğini Leicester’a bildirdi. Beşiktaş bu parayı taksitle ödemek istiyor.

ARAP KULÜPLERİ DE DEVREDE

Galatasaray, 2.6 milyon euro garanti maaş, artı 200 bin euro bonus önerisinde bulundu. Beşiktaş 1.8 milyon euro garanti maaş, artı 700 bin euro bonus teklif etti.

Ghezzal cephesindeki beklenti, yıllık 3 milyon euro. Beşiktaş Yönetimi, teklif yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi. Galatasaray da son teklifini yükseltmedi.

ARAP KULÜPLERİNİN MAAŞ TEKLİFİ 4 MİLYON EURO

Fanatik’in haberine göre Arap kulüplerinin maaş önerisi 4 milyon euro. Kritik gün ise perşembe. Ghezzal’ın menajeriyle yapılacak görüşme, transferdeki düğümü çözecek gibi görünüyor.