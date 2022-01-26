Ghezzal'dan Gomis'e mesaj: Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını resmen ayıran Bafetimbi Gomis, Süper Lig ekiplerinin transferde gözdesi konumuna geldi.

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlü bir golcü ile takviyelemek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

“COME TO BEŞİKTAŞ”

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e çağrıda bulundu. Al-Hilal'e veda eden paylaşımının altına yorumda bulunan Ghezzal, Gomis'e "Come to Beşiktaş" diye yazdı.

Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. 36 yaşındaki forvet bu sezon 19 maçta 9 gol attı.