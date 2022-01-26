Euro
15.2924
0.33%
Dolar
13.5574
0.60%
Altın
804.1660
0.38%
Borsa
1969
1.22%
Bitcoin
519.334
4.24%
BTXN Coin
30.19
-0.55%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Ghezzal'dan Gomis'e mesaj: Come to Beşiktaş

    Ghezzal'dan Gomis'e mesaj: Come to Beşiktaş

    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile yollarını resmen ayıran Bafetimbi Gomis, Süper Lig ekiplerinin transferde gözdesi konumuna geldi.

    Ara transfer döneminde kadrolarını güçlü bir golcü ile takviyelemek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

    Ghezzal dan Gomis e mesaj: Come to Beşiktaş #1

    “COME TO BEŞİKTAŞ”

    Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal ise sosyal medyadan Gomis'e çağrıda bulundu. Al-Hilal'e veda eden paylaşımının altına yorumda bulunan Ghezzal, Gomis'e "Come to Beşiktaş" diye yazdı.

    Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. 36 yaşındaki forvet bu sezon 19 maçta 9 gol attı.

    Ghezzal dan Gomis e mesaj: Come to Beşiktaş #2

    Ghezzal dan Gomis e mesaj: Come to Beşiktaş #3


    Görüş Bildir