Ghezzal'ın babası: Oğlum Beşiktaş'ta kalacak

Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın babası Mohamed Ghezzal oğlunun transferiyle ilgili noktayı koydu.

İsmi Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın gözbebeği Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili babasından açıklama geldi.

"YÜZDE YÜZ BEŞİKTAŞ'TA KALACAK"

Beşiktaş'a yakın olduklarını açıklayan baba Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecekler. Ghezzal kariyerine yüzde 100 Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





"GALATASARAY DA İSTEDİ"

Fanatik'e konuşan Mohamed Ghezzal ayrıca, "Gösterdiği performansın ardından Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor. Rachid'in Beşiktaş'ta herkesle arası iyi ve İstanbul'da oynamak ona çok yaradı" dedi.

Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcu, 8 gol 17 asistle takımın yıldızı olmuştu.