Ghezzal'ın menajeri: Al Nassr'ı reddettik

Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak isteyen Ghezzal, Al Nassr'dan gelen teklifi reddetti.

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın zirve mücadelesinde, Leicester City'den kiraladığı Ghezzal'ın büyük rolü var.

Beşiktaş da oyuncunun yeni sezonda takımda kalması için çaba gösteriyor.

Ghezzal ile yola devam etmek isteyen ve bu nedenle hem Cezayirli oyuncu hem de kulübü Leicester City ile temaslarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş Yönetimi, çeşitli formülleri masada tutuyor.

Ghezzal’in geçen sezonki performansı nedeniyle, başta Fransız ekipleri olmak üzere, birçok kulübün Leicester City ile görüştüğü öğrenilirken, Beşiktaş Yönetimi önlem olarak ilk Ghezzal ile prensip anlaşmasına vardı.

Leicester City ile bir senesi kalan Ghezzal için Beşiktaş’ın, İngiliz kulübüne kontrat uzatma önerisinde bulunabileceği ortaya çıktı. Öte yandan Ghezzal'ın menajeri, Cezayirli yıldız için gelen teklifi açıkladı.

“AL NASSR’I REDDETTİK”

Ghezzal'ın menajeri yaptğı açıklamada, Cezayirli futbolcunun Beşiktaş için Al Nassr'ı reddettiğini söyledi.

Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, Suudi Arabistan basınına yaptığı açıklamada, Al Nassr'dan teklif aldıklarını fakat Ghezzal'ın bunu kabul etmediğini söyledi.

“GÖNLÜ BEŞİKTAŞ’TA KALMAKTAN YANA”

Yapılan açıklamada, "Al Nassr'dan teklif aldık. Ancak onları geri çevirdik. Çünkü Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ghezzal'ın gönlü Beşiktaş'ta kalmaktan yana." dedi.

"Bu yüzden Ghezzal teklifi bile dinlemek istemedi." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'ın Ghezzal'ın kulübüyle yaptığı görüşmeler devam ediyor.

Ghezzal, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin asist kralı oldu.