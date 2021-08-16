Ghezzal'ın menajeri: Rachid, Beşiktaş için Galatasaray'ı reddetti

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Faouzi, "Ghezzal, Galatasaray’la birlikte Orta Doğu’dan 4 milyon euroluk net maaş tekliflerini Beşiktaş için geri çevirdi” dedi.

Geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için yapılan uzun temasların ardından sonunda Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş , önemli bir transfere imza atmıştı.

Yıldız isimle seneliği 2.5 milyon eurodan 3+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun kulübüne 3 milyon euro ödeyecek.

Ghezzal’ın Beşiktaş’a transferi sürecinde ismi oldukça ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Anoir Faouzi, açıklamalarda bulundu.

Fanatik’e konuşan Faouzi, “Galatasaray bizimle temas kurdu. Başkan Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün’le görüştüm. Bana karşı çok profesyonel ve kibar davrandılar. Ancak bu süreç sonunda Ghezzal’ın kararıyla Beşiktaş’la anlaştık.





“BEŞİKTAŞ İÇİN GALATASARAY’I GERİ ÇEVİRDİ”

Sonrasında Türk basınında, Galatasaray’ın Ghezzal’dan vazgeçtiği haberlerini okudum. Böyle bir durum olmadı. Aksine bizim Beşiktaş’la anlaşmamız sonrasında Galatasaray Kulübü beni aradı ve daha yüksek maaş önerisinde bulundu.

Hatta Galatasaray’ın teklifiyle benim daha fazla para kazanmam söz konusuydu. Ancak Beşiktaş’a söz verdiğimiz için kabul etmedik. Ghezzal, Galatasaray’la birlikte Orta Doğu’dan 4 milyon euroluk net maaş tekliflerini Beşiktaş için geri çevirdi.” açıklamalarında bulundu.