Gianluigi Buffon için Benfica iddiası

İtalya Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan efsane kaleci Gianluigi Buffon, futbola devam etme kararı aldı.

Gianluigi Buffon, menajerler vasıtasıyla Benfica'ya önerildi. Sezonu Sporting ve Porto'nun arkasında 3. sırada tamamlayan Benfica'nın, Buffon ismini değerlendirmeye aldığı belirtildi.

43 yaşındaki Buffon, geride kalan sezonda Juventus kalesini 14 maçta korudu. 6 maçta kalesini gole kapatan Buffon, kalan 8 maçta ise 9 gol yedi.

GALATASARAY'IN İSMİ DE GEÇMİŞTİ

Juventus'tan ayrılacağı daha önce açıklanan Buffon'un ismi, İtalya basınında Galatasaray için de geçmişti. O dönem açıklama yapan Buffon'un menajeri, "Buffon futbola devam edecek. Yedek kalacağı bir takıma gitmek istemiyor. Seçeneklerimiz var. Premier Lig de olabilir. İtalya'da da kalabilir. Monaco ve Galatasaray'ın ismi geçti ama bu doğru değil." demişti.