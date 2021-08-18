Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

Giresunspor, daha önce Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları da giyen Souleymane Doukara’yı kadrosuna kattı.