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    Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

    Giresunspor, daha önce Osmanlıspor ve Antalyaspor formaları da giyen Souleymane Doukara’yı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 14:50
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    Giresunspor Doukara'yı kadrosuna kattı

    Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, santrfor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

    “HOŞ GELDİN”

    Açıklamada, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Senegal asıllı Fransız futbolcu, Türkiye'de daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.

    Giresunspor Doukara yı kadrosuna kattı #1

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