Giresunspor, Nabil Dirar'ı istiyor

Giresunspor'da hedef, Süper Lig'de kalıcı bir takım kurmak. Bu hedefle yola çıkan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı kadrosuna katmak istiyor.

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselerek yılların özlemini sona erdiren Giresunspor’da transfer çalışmalarını kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile birlikte sürdüren teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istedikleri ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

HEDEF BONSERVİSSİZ TRANSFER

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Karadeniz ekibi, Club Brugge'deki kiralık süreci tamamlanan ve Fenerbahçe'ye dönen Nabil Dirar'ı gündemine aldı.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Faslı futbolcuyla ilgilenen Giresunspor'un, bonservissiz bir şekilde transferi bitirmek istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin de bu duruma sıcak baktığı belirtildi.

35 yaşındaki oyuncu, bu sezon Belçika'da sadece 2 lig maçında oynayabildi.