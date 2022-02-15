Giresunspor'da ayrılık

Giresunspor, Fransa basınına kulübü şikayet eden Sankhare'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Giresunspor, Younousse Sankhare'nin sözleşmesini feshetti. Senegalli golcü daha önce Fransa basınına konuşup can güvenliği olmadığını söylemişti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankharé’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum." dedi.

Sankhare ayrıca mobbinge uğradığını da söyledi.

"Sportif Direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi" diyen Senegalli milli futbolcu, "Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temimkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler." diye konuştu.

Younousse Sankhare'nin röportajı Fransa'da yankı buldu.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.