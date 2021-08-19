Giresunspor'dan rapçi transfer

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Yeni Zelandalı futbolcu ve rapçi Joseph William Champness'i transfer etti.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor, rap kariyeri olan bir futbolcuyu reknklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Avustralya ligi takımlarından Newcastle United Jets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncu Joseph William Champness ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Champness'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

JOSEPH WILLIAM CAMPNESS'İN MÜZİK KARİYERİ

Futbolculuğunun yanı sıra müzikle de ilgilenen Joseph William Champness, JOWIC ismiyle müzik yapıyor.

Mayıs 2021 itibarıyla 5 single yayınlayan Champness, en büyük single'ı My Plan'i Şubat 2020'de müzikseverlerin beğenisine sundu.

Birden fazla platformda yayınlanan single, 3.5 milyon'dan fazla izlendi.