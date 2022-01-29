Giresunspor'un hedefi Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe'de son dönemde forma şansı bulamayan Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig ekiplerinden Giresunspor talip oldu.

Geçtiğimiz sezonu Boluspor formasıyla tamamlayan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, sezona bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra yedek kulübesine hapsolmuştu.

Vitor Pereira'nın sezonun ilk bölümünde hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de şans tanıdığı 21 yaşındaki oyuncu geri kalan bölümde yeteri kadar forma şansı bulamadı.

GİRESUNSPOR KİRALAMAK İSTİYOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Muhammed'i yarım sezonluğuna kiralamak için Fenerbahçe ile temas sağladı.

Birçok konuda anlaşma sağlayan yeşil-beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş'in bu transferi çok istediği de gelen bilgiler arasında.

Bu sezon toplam 18 maçta forma giyen Gümüşkaya, 1 gol atarak takımına katkı sağladı.