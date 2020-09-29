Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını açıkladı

Adı Fenerbahçe ile anılan Giuliano, Arap ekibi Al Nassr ile yollarını ayırdı. Veda mesajı yayınlayan Brezilyalı futbolcu, taraftarlara teşekkür etti.

Giuliano'nun Al Nassr macerası sona erdi...

2 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan tecrübeli oyuncu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

30 yaşındaki futbolcu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada Giuliano, "2 yıldır yaşadıklarımızdan dolayı tarafatrlara çok teşekkür ediyorum. Ligi ve Süper Kupa'yı kazandık. Harika bir duyguydu. Şu an da konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum. Kariyerimde Al Nassr için mücadele ettiğim için minnetarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ederim. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

26 GOL ATTI

2 sezon Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti.