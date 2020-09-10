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- Giuliano de Paula, Al-Nassr'dan ayrıldı
Giuliano de Paula, Al-Nassr'dan ayrıldı
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Giuliano, Al-Nassr ile yollarını ayırdı. Bonservisini eline alan Brezilyalı oyuncu, yeniden Türkiye'ye gelebilir.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 10:00
- Güncelleme : 10.09.2020 - 10:00
Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına sattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, uzun süredir alacakları ödenmediği için kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun, gelen teklifleri değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.
15 GOL 6 ASİST
Bonservisini eline alan tecrübeli oyuncu, 2017-2018 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 15 gol atıp 6 da asist yapmıştı.
Giuliano'nun kariyerini hangi takımda sürdüreceği merakla bekleniyor...