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Giuliano de Paula, Al-Nassr'dan ayrıldı

Giuliano de Paula, Al-Nassr'dan ayrıldı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Giuliano, Al-Nassr ile yollarını ayırdı. Bonservisini eline alan Brezilyalı oyuncu, yeniden Türkiye'ye gelebilir.