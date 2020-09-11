Giuliano de Paula, Fenerbahçe'ye haber gönderdi

Giuliano de Paula, Fenerbahçe'ye haber gönderdi

Al-Nassr ile yollarını ayıran Giuliano de Paula, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber göndererek, yeniden Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına sattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, uzun süredir alacakları ödenmediği için kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu, yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmek istiyor.

Tecrübeli oyuncunun, menajerler aracılığıyla kulübe haber göndermesinin ardından konuyu masaya yatıran yönetim, sportif direktör Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un vereceği kararı bekliyor.

15 GOL 6 ASİST

Giuliano de Paula, 2017-2018 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 15 gol atıp 6 da asist yapmıştı.