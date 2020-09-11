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    Giuliano de Paula, Fenerbahçe'ye haber gönderdi

    Giuliano de Paula, Fenerbahçe'ye haber gönderdi

    Al-Nassr ile yollarını ayıran Giuliano de Paula, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber göndererek, yeniden Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:39
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    Fenerbahçe'nin 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına sattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, uzun süredir alacakları ödenmediği için kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

    Bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu, yeniden sarı-lacivertli kulübe dönmek istiyor.

    Tecrübeli oyuncunun, menajerler aracılığıyla kulübe haber göndermesinin ardından konuyu masaya yatıran yönetim, sportif direktör Emre Belözoğlu ile teknik direktör Erol Bulut'un vereceği kararı bekliyor.

    15 GOL 6 ASİST

    Giuliano de Paula, 2017-2018 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 34 maçta 15 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

    Giuliano de Paula, Fenerbahçe ye haber gönderdi #1

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