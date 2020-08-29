Giuliano, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan eski futbolcusu Giuliano'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Novak, Sosa, Thiam, Lemos, Valencia, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan eski futbolcusu Giuliano'yla her konuda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİNİ ALIRSA GELECEK

Fransız gazeteci Manu Lonjon ve TRT Spor'un haberine göre; Oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Suudi Arabistan ekibinden gelecek haberi bekliyor.

Alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden tecrübeli oyuncunun Arap ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

14 GOL 5 ASİST

Fenerbahçe'nin 2018 yılında 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 14 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Giuliano, bu sezon ise oynadığı 32 maçta 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.