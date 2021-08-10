Glasgow Rangers, Osayi Samuel'i istiyor

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.

FENER 5 MİLYON EURO İSTEDİ

İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.

İskoç basınının haberine göre; Glasgow 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı-lacivertliler bu transfer için 5 milyon euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı.

Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.



