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    Glasgow Rangers, Osayi Samuel'i istiyor

    Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:18
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    Glasgow Rangers, Osayi Samuel'i istiyor

    Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.

    FENER 5 MİLYON EURO İSTEDİ

    İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.

    İskoç basınının haberine göre; Glasgow 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı-lacivertliler bu transfer için 5 milyon euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı.

    Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.

    Glasgow Rangers, Osayi Samuel i istiyor #1

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