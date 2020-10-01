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    Godfred Donsah Rizespor'da

    Süper Lig ekiplerinden Rizespor, İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 17:50
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    Godfred Donsah Rizespor'da

    Süper Lig'in önemli takımlarından Rizespor, kadrosunu Godfred Donsah ile güçlendirdi.

    1 YILLIK İMZA

    Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu. Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Belçika'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.

    Godfred Donsah Rizespor da #1

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