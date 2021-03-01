Gökdeniz Bayrakdar gelen teklifler hakkında konuştu

Antalyaspor'un 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Kocaelispor'da oynarken Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

Antalyaspor formasıyla çıktığı 28 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar, TFF'nin 'Tam Saha' dergisine röportaj verdi.

Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki oyuncu, Antalya ekibine gelmeden önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Sağ kanat oyuncusunun sözleri şu şekilde:

"FANATİK TRABZONSPORLU OLDUKLARI İÇİN ADIMI GÖKDENİZ KOYMUŞLAR"

"Biz Trabzonluyuz. Amcamlar koyu Trabzonspor taraftarıdır. Doğar doğmaz ismimin Gökdeniz olmasına karar vermişler. Trabzonspor'daki Gökdeniz Karadeniz'in hayranı oldukları için adımı Gökdeniz koymuşlar. Yıllar sonra, adımın esinlenildiği Gökdeniz Karadeniz'le tanışma fırsatım da oldu. Benim için unutulmaz bir buluşmaydı."





"FENERBAHÇE DE BENİ İSTEDİ"

"Kocaelispor'da seçmelere katıldım. Üç idmana gittim, direkt seçtiler beni. O sene benim şansıma Akademi Ligi başladı. Rakiplerimiz arasında altyapısı güçlü olan Fenerbahçe, Kasımpaşa gibi İstanbul takımları da vardı. Akademi Ligi'nde takım iyi gitmedi ama ben 16 gol atarak dikkatleri çektim. Hatta Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Ancak Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz beni Fenerbahçe'ye vermedi ve profesyonel imza attırdı. Çünkü Kocaelispor'da transfer yasağı vardı ve takımda kalmam gerektiğine inandılar. Yasak nedeniyle ilk profesyonel olduğum sene şans buldum ve iyi değerlendirdiğime inanıyorum."





"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİN SON ANDA YATTI"

"Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından Beşiktaş'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve Kocaelispor'a teklifini iletti. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti."

"Bu teklife çok sevindim. Çünkü ben de zaten Antalyaspor'da oynamak istiyordum. Futbol gelişimim ve daha fazla forma şansı bulmam açısından Antalyaspor'da oynamamın en doğru adım olacağına inanıyordum. Babama da "Antalyaspor teklif yaptı, başka bir takımı düşünmeyelim, ben oraya gitmek istiyorum" dedim. Babam da saygı duydu. Kararımızı menajerim Murat (Erdoğan) abiye de ilettik. Ayrıca Antalyaspor ile Kocaelispor'un kardeş takım olması nedeniyle Antalya'da kendimi evimde gibi hissedeceğimi biliyordum. Antalyaspor'da da 41 numaralı formayı bu kardeşliğin daha da anlam kazanması için giyiyorum. Şimdi çok doğru bir karar verdiğimizi de görüyorum. İyi ki Antalyaspor'a transfer olma kararı vermişim."