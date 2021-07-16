Gökhan Gönül, Rizespor'la anlaştı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül, Süper Lig ekibi Rizespor'la anlaşarak 14 yıl sonra İstanbul dışında bir takımda kariyerini sürdürmeye karar verdi.

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Rizespor ile anlaşmaya vardı.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Perşembe akşamından bu yana Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Büyük bir sürpriz olmazsa kısa bir süre içerisinde Rize'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atacak olan Gökhan Gönül ardından da Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.





GEÇEN SEZON 2 GOL 2 ASİST YAPTI

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. 1826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye veda etti - HABERİ



