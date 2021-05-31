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    Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu

    Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu

    Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Gökhan Gönül'ü, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:23
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    Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra çıkış yakaladığı takım olan Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, büyük bir yol ayrımına girdi.

    AYRILIK YAKIN

    Büyük umutlarla döndüğü sarı-lacivertli takımda şampiyonluğu son haftalarda kaptıran Gökhan Gönül, sözleşmesinde 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmaması durumunda Fenerbahçe'den 2. kez ayrılacak.

    Gökhan Gönül e Adana Demirspor talip oldu #1

    ADANA DEMİRSPOR TALİP

    Futbola devam etmeyi düşünen tecrübeli oyuncuya ligin yeni takımlarından Adana Demirspor talip olurken, şartlarda anlaşıldığı öğrenildi.

    Sarı-lacivertli takımdan haber bekleyen 36 yaşındaki sağ bekin yeni adresinin Adana temsilcisi olması bekleniyor.

    Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle olumsuz eleştiriler alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 21 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

    Gökhan Gönül e Adana Demirspor talip oldu #2

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