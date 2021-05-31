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- Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu
Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Gökhan Gönül'ü, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor listesine aldı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 10:06
- Güncelleme : 31.05.2021 - 10:23
Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra çıkış yakaladığı takım olan Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, büyük bir yol ayrımına girdi.
AYRILIK YAKIN
Büyük umutlarla döndüğü sarı-lacivertli takımda şampiyonluğu son haftalarda kaptıran Gökhan Gönül, sözleşmesinde 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmaması durumunda Fenerbahçe'den 2. kez ayrılacak.
ADANA DEMİRSPOR TALİP
Futbola devam etmeyi düşünen tecrübeli oyuncuya ligin yeni takımlarından Adana Demirspor talip olurken, şartlarda anlaşıldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımdan haber bekleyen 36 yaşındaki sağ bekin yeni adresinin Adana temsilcisi olması bekleniyor.
Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle olumsuz eleştiriler alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 21 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.