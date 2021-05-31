Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu

Gökhan Gönül'e Adana Demirspor talip oldu

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Gökhan Gönül'ü, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor listesine aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra çıkış yakaladığı takım olan Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, büyük bir yol ayrımına girdi.

AYRILIK YAKIN

Büyük umutlarla döndüğü sarı-lacivertli takımda şampiyonluğu son haftalarda kaptıran Gökhan Gönül, sözleşmesinde 1+1 yıllık opsiyonun kullanılmaması durumunda Fenerbahçe'den 2. kez ayrılacak.

ADANA DEMİRSPOR TALİP

Futbola devam etmeyi düşünen tecrübeli oyuncuya ligin yeni takımlarından Adana Demirspor talip olurken, şartlarda anlaşıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımdan haber bekleyen 36 yaşındaki sağ bekin yeni adresinin Adana temsilcisi olması bekleniyor.

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle olumsuz eleştiriler alan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 21 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.