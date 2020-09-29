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    Gökhan İnler, Adana Demirspor'da

    Gökhan İnler, Adana Demirspor'da

    Bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, Chedjou ve Yunus Akgün'ün ardından Gökhan İnler'i de kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 17:16
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    Başakşehir ile yollarını ayıran Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.

    36 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Gökhan İnler, Adana Demirspor da #1

    HEDEF SÜPER LİG

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma umudunu play-off'ta kaybeden Adana ekibi, bu sezon işi sıkı tutuyor.

    Güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, daha önce Chedjou ve Yunus Akgün gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

    Gökhan İnler, Adana Demirspor da #2

    Gökhan İnler, Adana Demirspor da #3

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