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Gökhan İnler, Adana Demirspor'da
Bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, Chedjou ve Yunus Akgün'ün ardından Gökhan İnler'i de kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 17:16
Başakşehir ile yollarını ayıran Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.
36 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
HEDEF SÜPER LİG
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma umudunu play-off'ta kaybeden Adana ekibi, bu sezon işi sıkı tutuyor.
Güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, daha önce Chedjou ve Yunus Akgün gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.