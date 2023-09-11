Gökhan İnler, Beşiktaş'la anlaştı Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir transferi bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.

Beşiktaş'ın, 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Sportif direktör olacak

Bir süredir siyah-beyazlarda teknik ekibin içinde olacağı konuşulan İnler, futbolcu olarak kadroya dahil olacak.

Sezon sonunda yapılacak Beşiktaş-Napoli hazırlık maçıyla jübile yapacak. Ayrıca, Gökhan İnler'in, gelecek sezon itibarıyla Beşiktaş sportif direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

"Çok mutluyum"

Tecrübeli futbolcu da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz.

Gökhan İnler'in istatistikleri

İsviçre asıllı oyuncu, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı. Daha önce de Beşiktaş forması giyen orta saha, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti.