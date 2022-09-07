Gökhan Töre, Adana Demirspor'da

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin dikkat çeken takımlarından Adana Demirspor bir ismi daha kadrosuna kattı.

Yeni sezona Artem Dzyuba, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye gibi yıldız hamleleriyle giren Mavi Şimşekler son olarak Gökhan Töre'yi renklerine bağladı.

3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş 'la sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.