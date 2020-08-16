Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Gökhan Töre, Beşiktaş'ı bekliyor

    Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Gökhan Töre yuvaya dönmek için hazır olduğunu ifade etti. Bonservisi Yeni Malatyaspor'da bulunan Töre için Tyler Boyd takası gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 12:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Töre, Beşiktaş'ı bekliyor

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılarla başarılı zamanlar geçiren tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından düşüşe geçmiş ve kontratının bitmesi üzerine Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

    Gökhan Töre, Beşiktaş ı bekliyor #1

    Yeni kulübünde 28 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, tekrar Kara Kartal'ın radarına girdi.

    Malatya'daki performansıyla hakkında çıkan, 'kronik sakat' haberlerini boşa çıkaran tecrübeli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştiren yönetimin, Töre'den olumlu yanıt aldığı kaydedildi.

    YENİ MALATYA TYLER BOYD'U İSTEDİ

    Başarılı oyuncunun, bonservisini alıp tekrar Beşiktaş forması giyebilmek için yuvaya geri dönmeyi planladığı ifade edildi.

    Gökhan Töre, Beşiktaş ı bekliyor #2

    Ancak yıldız ismin sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in, Gökhan'ın bedelsiz ayrılığına sıcak bakmadığı ve Beşiktaş'tan oyuncusuna karşılık Tyler Boyd'u istediği söylendi.

    Görüş Bildir