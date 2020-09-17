Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan Töre ile yapılan görüşmenin ardından oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. İmzanın sağlık kontrollerinin ardından atılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah-beyazlılara döndü.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

YILLIK 4.5 MİLYON LİRA ALACAK

Eski takımı Beşiktaş'a dönen Gökhan Töre'nin, siyah-beyazlılardan alacağı ücret de belli oldu. Töre, 1 yıl için 4.5 milyon lira garanti ücret alacak.

SERGEN YALÇIN İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.

Siyah-beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla şut pası veren oyuncu Gökhan Töre'ydi.

Milli futbolcu, geçen sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.