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Gökhan Töre Beşiktaş'ta
- Haber Merkezi
- 17.09.2020 - 15:10
Beşiktaş'ta Gökhan Töre düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah-beyazlılara döndü.
ANLAŞMA 1+1 YILLIK
Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
YILLIK 4.5 MİLYON LİRA ALACAK
Eski takımı Beşiktaş'a dönen Gökhan Töre'nin, siyah-beyazlılardan alacağı ücret de belli oldu. Töre, 1 yıl için 4.5 milyon lira garanti ücret alacak.
SERGEN YALÇIN İSTEDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.
Siyah-beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla şut pası veren oyuncu Gökhan Töre'ydi.
Milli futbolcu, geçen sezon 28 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.