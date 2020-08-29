Gökhan Töre, Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, dün Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek siyah-beyazlı yönetimle görüştü.

2019 yılında Beşiktaş'tan ayrılan ve Yeni Malatyaspor'a transfer olan Gökhan Töre, yeniden siyah-beyazlılara dönmek üzere...

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre transferinde sona yaklaştı.

Tecrübeli oyuncu Nevzat Demir Tesisleri’nde dün Beşiktaş yönetimiyle görüştü.

MALATYA 500 BİN EURO İSTİYOR

Beşiktaş bu transfer için bonservis bedeli vermeyi düşünmezken, Malatyaspor 500 bin euro talep ediyor.

Kartal'ın, Gökhan Töre için 1 veya 2 futbolcuyu takasta kullanabileceği de gelen haberler arasında.