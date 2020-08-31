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    Gökhan Töre: Oğulcan gibi yapmadım, bırakın gideyim

    Gökhan Töre: Oğulcan gibi yapmadım, bırakın gideyim

    Beşiktaş ile anlaşan, ancak kulübü Yeni Malatyaspor'un bonservis istemesi yüzünden transferi bir türlü gerçekleşmeyen Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 11:39
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği isimlerden biri olan Gökhan Töre'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

    Mayıs ayında opsiyon kullanılarak sözleşmesi uzatılan Gökhan Töre için 1 milyon euro bonservis bedeli isteyen Yeni Malatyaspor yönetimine, tecrübeli futbolcudan tepki geldi.

    Gökhan Töre: Oğulcan gibi yapmadım, bırakın gideyim #1

    "ANLAYIŞ GÖSTERİN"

    Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek isteyen ve bu konuda geri adım atmayan Gökhan Töre, idmanlara da çıkmıyor.

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile görüşen deneyimli ismin, "Oğulcan Çağlayan gibi yapmadım. Tek taraflı sözleşme yenilemenize karşı çıkmadım. Anlayış gösterin." dediği ifade edildi.

    Gökhan Töre: Oğulcan gibi yapmadım, bırakın gideyim #2

    SÖZ ALDI, UÇK'YA GİTMEDİ

    Bilindiği üzere mayıs ayında opsiyonu kullanılarak sözleşmesi uzatılan Gökhan Töre'ye Adil Gevrek, "Sana en zor zamanında sahip çıktık. Sözleşmeni uzatacağız ama zorluk çıkarmayacağız." demişti. Futbolcu bu sözün ardından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) gitmekten vazgeçmişti.

    Bu görüşmenin ardından Yeni Malatyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

    Gökhan Töre: Oğulcan gibi yapmadım, bırakın gideyim #3

    OĞULCAN UÇK'YA GİTMİŞTİ

    Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'a gitmek için Rizespor'un opsiyonunu kullanmak istemesini veto ederek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) gitmişti.

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