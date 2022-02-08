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    Gökhan Töre ve Ryan Babel'e teklif var

    Gökhan Töre ve Ryan Babel'e teklif var

    Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan Ryan Babel'e Konyaspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye Adana Demirspor talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 16:32
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    Ara transfer dönemi saatler sonra sona erecek. Süper Lig ekipleri transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarına devam ediyor.

    Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olmasının ardından sol kanat pozisyonu için listesine Fenerbahçe 'den Burak Kapacak ve Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Konyaspor bu iki transferde mutlu sona ulaşamadı.

    KONYASPOR BABEL'E TALİP

    Transferin bitimine saatler kala son hamlesini oynayan Konya temsilcisi, Galatasaray 'dan Ryan Babel ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlılarda Artem Kravets ile yollar ayrılırsa yabancı kontenjanı açılacak ve Babel için girişimler başlayacak.

    Gökhan Töre ve Ryan Babel e teklif var #1

    ADANA DEMİRSPOR GÖKHAN TÖRE'Yİ İSTİYOR

    Adana Demirspor ise Beşiktaş 'tan Gökhan Töre'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde, Akdeniz ekibine transfer olacak.

    Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren ancak sakatlıklardan dolayı yeterli forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu bu sezon Siyah Beyazlı formayla toplamda 16 maça çıktı ve 327 dakika sahada kaldı. Gökhan Töre bu maçlarda herhangi bir istatistik çıkartamadı.

    Gökhan Töre ve Ryan Babel e teklif var #2


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