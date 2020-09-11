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    Gökhan Töre'nin istediği ücret

    Beşiktaş ile anlaşması beklenen Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı yöneticilerden istediği ücret belli oldu. Töre, 10 milyon lira yıllık garanti ücret istedi. Görüşmeler sürüyor...
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 15:09
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    Gökhan Töre'nin istediği ücret

    Beşiktaş ile Gökhan Töre arasında gerçekleşen ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmazken, deneyimli oyuncunun istediği ücretin yüksek bulunduğu belirlendi.

    YAKINDA İMZALAR ATILACAK

    Cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Töre'nin yıllık 10 milyon lira istediği, siyah-beyazlıların ise performansa dayalı olarak 7 milyon teklif yaptığı öğrenildi.

    Bu paranın bir bölümünün garanti ücret, bir bölümünün ise maç başı şeklinde olduğu ifade edildi.

    Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre ile siyah-beyazlı yöneticiler kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak.

    Tarafların ortak bir noktada buluşması ve deneyimli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Gökhan Töre nin istediği ücret #1

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