Gökhan Töre'nin istediği ücret

Beşiktaş ile anlaşması beklenen Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı yöneticilerden istediği ücret belli oldu. Töre, 10 milyon lira yıllık garanti ücret istedi. Görüşmeler sürüyor...

Beşiktaş ile Gökhan Töre arasında gerçekleşen ilk transfer pazarlığından sonuç çıkmazken, deneyimli oyuncunun istediği ücretin yüksek bulunduğu belirlendi.

YAKINDA İMZALAR ATILACAK

Cebinden 4 milyon lira ödeyerek, Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Töre'nin yıllık 10 milyon lira istediği, siyah-beyazlıların ise performansa dayalı olarak 7 milyon teklif yaptığı öğrenildi.

Bu paranın bir bölümünün garanti ücret, bir bölümünün ise maç başı şeklinde olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre ile siyah-beyazlı yöneticiler kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak.

Tarafların ortak bir noktada buluşması ve deneyimli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.