Göksel Gümüşdağ: İrfan Can için Sevilla'dan teklif aldık

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Sevilla'dan resmi teklif aldıklarını söyledi.

TFF Genel Kurulu'na katılan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKÇİ OLMAMIZ LAZIM"

"Devlerin bütçeleriyle yarışmak çok kolay değil." diyerek Devler Ligi'nin zorlu olduğundan bahseden Göksel Gümüşdağ, "Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Başakşehir şampiyon takım. Şampiyon olan takımlar gibi her zaman şampiyonluğa oynayacağız. Hedefimiz, ikinci şampiyonluk. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

"SEVILLA'DAN TEKLİF ALDIK"

Takımdaki futbolcular hakkında da konuşan Gümüşdağ, "Edin Visca için Türkiye'den gelen bir teklif yok. Sevilla'dan İrfan Can Kahveci ile ilgili teklif geldi. Onun dışında başka gelen bir teklif yok." diyerek İrfan Can'ın Sevilla transferi iddialarını doğruladı.