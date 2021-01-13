Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can yorumu: Arada çok fark var

Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can yorumu: Arada çok fark var

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın istediği İrfan Can Kahveci hakkında konuştu. Gümüşdağ, "Türkiye'den hiçbir kulübün İrfan Can'ı alabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "İrfan Can listemizde, o da bize gelmek istiyor." şeklindeki açıklaması üzerine bir açıklama yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sarı-kırmızılıların yaptığı teklif ile istedikleri rakam arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Milliyet gazetesine konuşan Gümüşdağ, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini ziyarete geldiğini, çay-kahve içtiklerini ancak transferle ilgili resmi bir görüşme yapmadıklarını dile getirdi.

Gümüşdağ, Terim'in konuşmasının ardından da Başkan Mustafa Cengiz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapılan konuşmayla ilgili detay vermeyen turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Arada ciddi farklar var." demekle yetindi.

"12-13 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Gümüşdağ, "Bu yaz EURO 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir." dedi.

"AVRUPA PEŞİNDE"

İstanbul ekibinin başkanı, "Biz 5 yıl öncenin parasıyla İrfan Can'a 2-2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Yatırım yaptık. Yeteneklerini geliştirdik. Bugün Avrupa peşinde. Bunun gerçek bir karşılığı olmalı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN HİÇBİR KULÜP ALAMAZ"

Güümşdağ, "Bu şartlarda Türkiye'de kulüplerin İrfan Can'ı alabileceğini düşünmüyorum. Zaten bizim de satmaya niyetimiz yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.