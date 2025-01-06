Görüşmeler hızlandı! Galatasaray'ın gündemi Eren Elmalı

Haber Merkezi

18 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 47 puanla lider durumda bulunanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefi Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı oldu.

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı için görüşmeleri hızlandırdı.

EREN TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Habere göre; Eren, kulüplerin anlaşması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkta önemli mesafe alındı.

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Trabzonspor'un kararına saygı duymayı planlayan milli futbolcu, iki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile masaya oturacak ve şartları görüşecek.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

4 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasını 107 kez giydi.

Eren, bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle mücadele etti.