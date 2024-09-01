Görüşmeler sürüyor! Fenerbahçe'nin gündemi Cristian Medina Fenerbahçe'nin, Cristian Medina ısrarı sürüyor. Boca Juniors'un, sarı-lacivertlilerden teklifini yükseltmesini beklediği öğrenildi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, orta sahaya bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.

Sofyan Amrabat’ın takıma katılmasının ardından Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için de girişimler yoğunlaştı.

MOURINHO İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Oyun anlayışına uygun olması nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun, Arjantinli futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi.

Arjantin ekibine resmi teklif yapan Fenerbahçe, transferi 10 milyon euro civarında bitirmeyi hedefliyor.

BOCA JUNIORS, İNDİRİM YAPMAYACAK

Medina için daha yüksek bir beklentisi olan Boca Juniors, fiyatta indirime gitmeyeceklerini sarı-lacivertlilere iletti.

Fenerbahçe teklifini istenen oranda yükseltmezse, transfer rafa kalkacak.

OYUN KURMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

22 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki oyun kurma beceresi ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.

10 milyon euro piyasa değerindeki Medina, 2024 yılı içerisinde Boca Juniors formasıyla 22 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 21'ine 11'de başlayan genç futbolcu, 3 gol ve 3 asist üretti.