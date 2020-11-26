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    Göztepe, Andre Ayew'in peşinde

    Göztepe, Andre Ayew'in peşinde

    Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'i listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 12:20
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    Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 11 puan toplayabilen Göztepe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

    Kadrosunu güçlendirmek isteyen İzmir ekibi, teknik direktör İlhan Palut'un isteği üzerine harekete geçti.

    Göztepe, Andre Ayew in peşinde #1

    ÖNCE STOCH ŞİMDİ AYEW

    Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Göztepe'nin, şu anda boşta olan Stoch'un ardından, Fenerbahçe'nin bir başka eski futbolcusu Andre Ayew'i de listesine aldığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılıların, Championship'te mücadele eden Swansea'de forma giyen Andre Ayew ile devre arasında masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

    Göztepe, Andre Ayew in peşinde #2

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