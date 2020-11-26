Göztepe, Andre Ayew'in peşinde

Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'i listesine aldı.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 11 puan toplayabilen Göztepe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen İzmir ekibi, teknik direktör İlhan Palut'un isteği üzerine harekete geçti.

ÖNCE STOCH ŞİMDİ AYEW

Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Göztepe'nin, şu anda boşta olan Stoch'un ardından, Fenerbahçe'nin bir başka eski futbolcusu Andre Ayew'i de listesine aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Championship'te mücadele eden Swansea'de forma giyen Andre Ayew ile devre arasında masaya oturmayı planladığı öğrenildi.