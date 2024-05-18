Göztepe, Beşiktaş'tan Onur Bulut'un peşinde Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek İzmir temsilcisi Göztepe, Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'u renklerine bağlamak istiyor.

DHA

Yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar Süper Lig’de boy gösterecek Göztepe, iç ve dış transferde harekete geçmeye başladı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yola devam eden ve iskelet kadroyu korumak isteyen sarı-kırmızılıların yerli transferinde Beşiktaş forması giyen Onur Bulut’la ilgilendiği öğrenildi.

Onur'la temasa geçildi

Sağ bekte görev yapan Onur’un sezon bitiminde Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edilirken, Göztepe’nin 30 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi.

1 gol 3 asist yaptı

Geçen sezonun devre arasında Kayserispor’dan siyah-beyazlılara gelen Onur istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Bu sezon Beşiktaş’ta 27 lig, 12 Avrupa Konferans Ligi ve 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan deneyimli futbolcu toplamda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)