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    Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'i renklerine bağladı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 00:10
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    Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı

    Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    KENAN PİRİC'İN KARİYERİ

    Piric'in daha önce OFK Gradina, KAA Gent (21 yaş altı), Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar, NK Maribor ve Atromitos takımlarının kalesini koruduğu aktarıldı.

    Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı #1

    Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı #2


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