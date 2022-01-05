Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı

Göztepe, Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersek Milli Takımı kalecisi Kenan Piric'i renklerine bağladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kenna Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KENAN PİRİC'İN KARİYERİ

Piric'in daha önce OFK Gradina, KAA Gent (21 yaş altı), Sloboda Tuzla, Zrinjski Mostar, NK Maribor ve Atromitos takımlarının kalesini koruduğu aktarıldı.