Göztepe, Chelsea'den David Datro Fofana'ya kiraladı Göztepe, Chelsea'den 12 milyon euro piyasa değerindeki David Datro Fofana'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Chelsea'den 21 yaşındaki forvet David Datro Fofana'yı renklerine bağladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, David Datro Fofana ve kulübü Chelsea ile oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

CHELSEA'DEN KİRALANDI

Göztepe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu David Datro Fofana ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



David Datro Fofana, Molde FK formasıyla Lig'de ve Avrupa kupalarında 24 gol attıktan sonra, 2023 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'ye transfer olmuş ardından 2023/2024 sezonunda Union Berlin ve Burnley FC takımlarında başarılı kiralık dönemleri geçirerek 6 gol kaydetmiştir.



David Datro Fofana'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.