Göztepe, Doğan Erdoğan'la sözleşme imzaladı 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

DHA

Milli aranın ardından 1’inci Lig’in 5’inci haftasında pazar günü saat 19.00’da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı’nda Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde Doğan Erdoğan’la anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar son olarak, Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı.

Kariyerine Samsunspor'la başladı

Orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapan Doğan, Samsunspor’da kariyerine başladı.

Bu kulüpte profesyonel olan Doğan, ardından Avusturya’ya gidip LASK Linz takımında forma giydi.

Geçen sezon Hollanda'da forma giydi

Avusturya’da 2018-2019 sezonun devre arasında alt ligde FC Junior forması giyen futbolcu, ertesi sezon Türkiye’ye dönüp sırasıyla Trabzonspor, Rizespor ve Gaziantep FK takımlarında oynadı.

Geçen sezon Fortuna’da 27 müsabakaya çıkan Doğan Erdoğan, bin 704 dakika süre aldı. Doğan, aynı zamanda U15, U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)